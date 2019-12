Heute werden die Nobelpreise verliehen.

In Oslo nimmt Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed am Mittag den Friedensnobelpreis entgegen. In Stockholm werden die Preisträger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaft geehrt, außerdem die Literaturnobelpreisträger der Jahre 2018 und 2019, Olga Tokarczuk und Peter Handke.