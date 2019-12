In Osnabrück ist die diesjährige bundesweite Sternsinger-Aktion eröffnet worden.

An der Auftaktveranstaltung im Dom nahmen neben dem Osnabrücker Bischof Bode etwa 2000 Kinder teil, die in den kommenden Tagen als Heilige Drei Könige von Haus zu Haus ziehen und um Spenden für Hilfsprojekte werben. Schwerpunkt ist in diesem Jahr der Libanon.



Insgesamt werden rund 300.000 Sternsinger in ganz Deutschland unterwegs sein.