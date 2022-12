Katholische Kirche

Bischof Bode wurde vom Betroffenenrat kirchenrechtlich angezeigt. (Johannes Neudecker / dpa / Johannes Neudecker)

Ein Sprecher des zuständigen Erzbistums Hamburg sagte, bereits am Freitag habe Erzbischof Heße die Anzeige an die Apostolische Nuntiatur in Berlin weitergeleitet. Damit muss nun der Vatikan eine Entscheidung über Bode treffen. Der Osnabrücker Bischof hatte zuletzt einen Rücktritt abgelehnt. Der Betroffenrat kritisierte, Bode habe sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige noch in diesem Jahr als "Beziehung" bezeichnet.

Hintergrund sind durch ein wissenschaftliches Gutachten der Universität Osnabrück bekanntgewordene Missbrauchsfälle im Bistum Osnabrück. In einem Fall hatte ein Priester demnach in einer Gemeinde über Jahre hinweg einem jungen Mädchen sexualisierte Gewalt angetan.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.