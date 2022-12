Interview der Woche

Der Osnabrücker Bischof, Franz-Josef Bode (picture alliance / dpa / Friso Gentsch)

Der Papst tue sich offenbar schwer mit dem Apparat in Rom, der seit Jahrhunderten eingespielt sei. Um so wichtiger sei es, am Reformprozess der Katholischen Kirche in Deutschland festzuhalten. Es sei unabdingbar, dass sich die Institution verändere. Der Synodale Weg sei daher richtig. Dinge, die in dessen Kontext ausgesprochen und angestoßen worden seien, ließen sich nicht wieder in die Tube zurückdrücken, so der Bischof.

Gegen Bode läuft momentan eine kirchenrechtliche Untersuchung. Der Betroffenenrat Nord wirft dem Bischof vor, sexualisierte Gewalt gegen Kinder durch Priester verharmlost zu haben. Einen Rücktritt lehnt Bode bislang ab.

Diese Nachricht wurde am 23.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.