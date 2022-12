Das Pontifikat von Papst Franziskus bleibe hinter den Erwartungen zurück, sagte Bode im Interview der Woche des Deutschlandfunks . Der Papst tue sich offenbar schwer mit dem Apparat in Rom, der seit Jahrhunderten eingespielt sei. Um so wichtiger sei es, am Reformprozess der Katholischen Kirche in Deutschland festzuhalten. Es sei unabdingbar, dass sich die Institution verändere. Der Synodale Weg sei daher richtig. Dinge, die in dessen Kontext ausgesprochen und angestoßen worden seien, ließen sich nicht wieder in die Tube zurückdrücken, so der Bischof.