Nach Auffassung des neuen Ost-Beauftragten der Bundesregierung, Wanderwitz, trägt die Linke in Ostdeutschland eine Mitschuld am Aufstieg der AfD.

Der CDU-Politiker sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, ein Stück weit profitiere die Partei von dem, was die Linke 30 Jahre lang formuliert habe - dass nämlich alles schlecht sei. Viele Protestwähler seien inzwischen bei der AfD angekommen.



Der Ost-Beauftragte betonte, er stelle die Linke nicht auf eine Stufe mit der AfD. Der Rechtsradikalismus sei die größte Gefahr. Aber innerhalb der Linken gebe es immer noch Menschen, die in der DDR Unrecht begangen hätten oder, so Wanderwitz wörtlich, "programmatisch an den Rand des Verfassungsbogens" gingen.