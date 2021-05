Die UNO hat Israel vor der geplanten Zwangsräumung palästinensischer Häuser in Ost-Jerusalem gewarnt.

Ost-Jerusalem sei Teil des besetzten palästinensischen Gebiets, in dem das humanitäre Völkerrecht gelte, erklärte der Sprecher des UNO-Rechtsbüros, Colville. Die Umsiedlung von Zivilisten könnte auf ein Kriegsverbrechen hinauslaufen. Man fordere Israel auf, alle Räumungen abzusagen.



Die Lage in Ost-Jerusalem ist derzeit wegen der drohenden Maßnahme angespannt. Rund 30 Palästinenser müssen unmittelbar damit rechnen, dass sie aus ihren Wohnungen vertrieben werden. Vor der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem demonstrierten tausende Palästinenser.



Im Westjordanland töteten israelische Einsatzkräfte nach eigenen Aussagen zwei Angreifer und verletzten einen weiteren schwer. Nach Angaben der Grenzpolizei hatten die drei in Richtung eines Grenzpostens geschossen. Die Sicherheitskräfte hätten das Feuer erwidert.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.