Eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt richtet die SPD heute einen sogenannten Ost-Konvent aus.

An der Veranstaltung mit dem Titel "Für Ostdeutschland. Für Dich" nehmen auch die SPD-Vorsitzenden Esken und Walter-Borjans sowie Kanzlerkandidat Scholz teil. Außerdem beteiligen sich ostdeutsche Politikerinnen und Politiker an den Reden und Talkrunden zu Themen wie Wirtschaft und Frauenförderung. Der Ost-Konvent wird per Live-Stream übertragen, Wählerinnen und Wähler können Fragen stellen.



SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte der Deutschen Presse-Agentur, angesichts des Strukturwandels im Osten brauche es eine Politik, die die Menschen mitnehme. In Sachsen-Anhalt regiert derzeit eine Koalition aus CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen.

