Klinikreform

Lauterbach hält Ängste vor einem Kliniksterben für unbegründet. (picture alliance / dpa / Matthias Bein)

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz-Ost, Sachsens Regierungschef Kretschmer, sagte in Berlin, er gehe davon aus, dass die geplante Reform am Ende im Einklang mit den Ländern beschlossen werde. Er plädierte dafür, insbesondere die Situation in ländlichen Regionen einzubeziehen. Wenn Menschen dort für medizinische Leistungen bis zu 60 Kilometer zurücklegen müssten, werde die Akzeptanz der Reform schwinden.

Lauterbach machte deutlich, dass er Ängste vor einem Kliniksterben für unbegründet hält. Die Pläne führten nicht dazu, dass Krankenhäuser, die gebraucht würden, verschwänden. Die Reform sei dazu gedacht, Klinikstandorte verlässlicher zu finanzieren.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.