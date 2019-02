Die frühere sächsische Grünen-Abgeordnete Hermenau unterstützt grundsätzlich die Idee einer Ost-Quote für Amtsträger in Politik und staatlicher Verwaltung.

Überall, wo Steuergelder eingesetzt und Gehälter finanziert würden, könnte man nach dem Quoten-Prinzip verfahren, sagte Hermenau im Deutschlandfunk. Bei gleicher fachlicher Eignung könne man Ostdeutsche für öffentliche Ämter auswählen. Als Quote schlug sie 20 Prozent auf Bundesebene und 55 Prozent für die ostdeutschen Länder vor. Hermenau sieht die Debatte allerdings auch kritisch: Eine Quote sei immer auch "betreuerisch".



Hermenau konstatierte eine Benachteiligung, "wenn es darum gehe, wer die Geschicke des Staats lenke". Sie prangerte in diesem Zusammenhang die Personalpolitik der 1990er Jahre an. In dieser Zeit seien viele Westdeutsche eingestellt worden, die nun die öffentliche Meinung nach außen prägten: "Wir haben eine abschottende Schicht obendrauf, die öffentlich erklärt, was der Sachse denkt und möchte." Die frühere Grünen-Politikerin warb für eine Frühverrentung und einen "goldenen Handschlag". Das sei die einzige Möglichkeit, diese Beamte loszuwerden, so Hermenau.



Die parteilose Hermenau engagierte sich zuletzt bei der "Bürgerbewegung für Sachsen". Die Gruppierung tritt bei der Landtagswahl 2019 unter dem Dach der "Freien Wähler" an.