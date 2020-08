In der ostrussischen Stadt Chabarowsk haben den sechsten Samstag in Folge tausende Menschen gegen die Verhaftung des Provinzgouverneurs Furgal protestiert.

Die Demonstrierenden forderten die Freilassung des Politikers und kritisierten einen zu großen Einfluss Moskaus auf die Region, die etwa 6.000 Kilometer von der Hauptstadt entfernt liegt.



Furgal ist seit sechs Wochen in Moskau in Untersuchungshaft. Dem Politiker der ultrarechten Liberaldemokratischen Partei wird vorgeworfen, vor 15 Jahren mehrere Morde an Geschäftsleuten in Auftrag gegeben zu haben. Der Politiker streitet dies ab. Seine Anhänger halten die Festnahme für politisch motiviert.