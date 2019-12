Die Europäische Union hat den Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und den pro-russischen Separatisten begrüßt.

Ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Borrell erklärte in Brüssel, der Austausch sei ein willkommenes Beispiel für die Umsetzung jener Maßnahmen, die beim Ukraine-Gipfel Anfang Dezember in Paris vereinbart worden seien. Auch Bundeskanzlerin Merkel und Russlands Präsident Putin begrüßten den Austausch nach Angaben des Kreml in einem Telefonat.



Die Ukraine und die Aufständischen im Osten des Landes hatten zuvor nach Angaben beider Seiten rund 200 Gefangene ausgetauscht. Demnach wurden 76 Menschen nach Kiew gebracht und 123 in das Separatistengebiet. Die Aktion fand an einer Kontrollstelle nahe der Rebellenhochburg Horliwka statt.