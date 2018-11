Bei den Wahlen in den selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ost-Ukraine haben sich wie erwartet die Interimschefs Passetschnik und Puschilin durchgesetzt.

Nach Angaben der zuständigen Kommission erhielten sie gut 68, beziehungsweise knapp 61 Prozent. Die Wahlbeteiligung wurde in Luhansk mit 77 Prozent angegeben und in Donezk mit etwa 80. Gestern hatten Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron die Abstimmung erneut als rechtswidrig und illegitim verurteilt. Auch die Regierung in Kiew wertete die Wahlen als Verstoß gegen den Friedensplan von Minsk.



Die Rebellengebiete hatte sich im Frühjahr 2014 von der Ukraine losgesagt. In dem bis heute andauernden Krieg zwischen Regierungstruppen und den von Moskau unterstützten Aufständischen sind laut UNO bislang mehr als 10.000 Menschen getötet worden.