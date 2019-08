Bundesaußenminister Maas hat vor einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Lawrow die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Moskau hervorgehoben.

Man brauche die konstruktive Mitarbeit auch in der Ost-Ukraine, sagte Maas vor seiner Abreise nach Moskau. Es gebe beim Thema Waffenstillstand, Truppenentflechtung und bei der Umsetzung des Minsker Friedensabkommens endlich wieder Hoffnung. Alle Seiten müssten jetzt Dialog- und Handlungsbereitschaft zeigen. Maas betonte, dass es derzeit mit Russland auf vielen Feldern unterschiedliche Auffassungen gebe - dies betreffe Syrien, die

Sicherheit am Persischen Golf und die Zukunft der internationalen Rüstungskontrolle.



Maas hält sich zwei Tage in Moskau auf und will morgen auch Vertreter der Zivilgesellschaft treffen.