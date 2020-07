Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hat bestätigt, dass es zahlreiche Verstöße gegen die neue Waffenruhe in der Ostukraine gegeben hat.

Beobachter der OSZE teilten mit, in der Region Donezk seien am Montag mehr als 100 Verstöße festgestellt worden. In Luhansk sei es dagegen ruhig geblieben. Keine Informationen gibt es dazu, ob die Feuerpause vom ukrainischen Militär oder von den pro-russischen Separatisten gebrochen wurde.



Die neue Waffenruhe war am Montag in Kraft getreten. In der Vergangenheit waren bereits mehr als 20 Versuche gescheitert.