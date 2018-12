In der Ostukraine ist anlässlich der bevorstehenden Feiertage eine Waffenruhe in Kraft getreten.

Die Feuerpause, die seit Mitternacht Ortszeit gilt, sei zeitlich nicht befristet und solle über das orthodoxe Weihnachtsfest am 7. Januar hinaus bestehen, hieß es von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Ähnliche Vereinbarungen gab es seit Beginn der Kämpfe zwischen ukrainischen Regierungseinheiten und den Separatisten in den Gebieten Donezk und Luhansk immer wieder. Sie wurden oftmals innerhalb weniger Stunden gebrochen.



Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron begrüßten die Waffenruhe. Die Feiertage sollten Anlass sein, sich auf die Bedürfnisse der Zivilbevölkerung zu konzentrieren, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Diese leide bereits viel zu lange unter dem Konflikt.