Der SPD-Ostbeauftragte Dulig hat für die Einsetzung einer Wahrheitskommission plädiert, um die Nachwendezeit aufzuarbeiten.

Wenn man im Osten Deutschlands die Zukunft wolle, müsse hinter der Vergangenheit aufgeräumt werden, sagte der sächsische Wirtschaftsminister in einer Bundestagsdebatte zum Stand der Deutschen Einheit. Bisher habe man sich auf wirtschaftliche Kennziffern beschränkt. Viele Ostdeutsche aber fühlten sich unfair behandelt. Der Linken-Politiker Höhn forderte eine Aufarbeitung der Geschichte der Treuhand, die Tausende Betriebe der DDR-Planwirtschaft abgewickelt hatte. Der Umstieg auf Privatwirtschaft sei eine bittere Stunde der Wahrheit für die DDR-Wirtschaft gewesen – was damals passiert sei, habe den Osten praktisch zu einer Sonder-Wirtschaftszone gemacht. Aber, so Höhn weiter: „Die Leute wollen ja nicht die DDR zurück – sie messen die Bundesrepublik lediglich an ihren eigenen Maßstäben, nämlich am Grundgesetz. Gleichwertige Lebensverhältnisse, Diskriminierungsverbote, und eine Marktwirtschaft, die eine soziale sein sollte. Diese Maßstäbe sollten für alle gelten – auch für Ostdeutsche.“



Die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Göring-Eckardt, appellierte an die Politiker, die Menschen im Osten ernst zu nehmen. Sie verstehe, wenn Menschen enttäuscht seien oder mutlos und genervt. Und sie plädierte dafür, auch die Unterschiede zwischen Ost und West anzuerkennen: „Wenn wir erwarten, dass die Einheit dann vollendet ist, wenn der Osten irgendwann mal so ist wie der Westen, dann werden wir hier noch viele Jahre über Defizite reden beim Stand der Deutschen Einheit.“ Der AfD-Abgeordnete Komning erklärte, die Menschen in Ostdeutschland verdienten häufiger weniger und würden früher sterben. Der Angleichungsprozess stagniere seit Jahren. Darüber hinaus würden sie pauschal als Nazis beschimpft.



Zum Auftakt der Debatte hatte der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Hirte, auf die positive Entwicklung der vergangenen Jahre hingewiesen. Insgesamt gebe es mehr Grund zum Stolz als zum Verdruss. In vielen Regionen sei man auf Augenhöhe mit dem Westen. Auch wenn sich nur wenige große Unternehmen angesiedelt hätten, gebe es einen ausgeprägten Mittelstand etwa bei der Mikroelektronik oder der Chemie. In den nächsten Jahren rechne er mit überproportional steigenden Löhnen und Renten.