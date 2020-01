In mehreren Ländern Ostafrikas herrscht eine Heuschreckenplage.

Experten warnen laut der kenianischen Zeitung "Daily Nation", die Ernährungssicherheit des Landes sei in Gefahr und damit auf lange Sicht auch die Wirtschaft. Die Schädlinge könnten bis zu 70 Prozent der Ernte auf Mais-, Kaffee-, Gemüse- und Teeplantagen vernichten. Dies könne zu akutem Hunger in der Bevölkerung führen.



Das Landwirtschaftsministerium in Nairobi richtete ein Informationszentrum ein, um die Bevölkerung im Umgang mit den Heuschreckenschwärmen zu schulen. Dort werden auch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Plage koordiniert. Unter anderem werden Sprühflugzeuge eingesetzt.



Die Welternährungsorganisation teilte mit, die Schwärme könnten sich bis zu 130 Kilometer pro Tag fortbewegen und aus bis zu 80 Millionen einzelnen Tieren bestehen. Die Insekten in Kenia kommen aus den Nachbarländern Somalia und Äthiopien. Die Situation sei durch ungewöhnliche starke Regenfälle und einen Zyklon noch verschärft worden. Es ist die Rede von der schwersten Heuschreckenplage seit mindestens 25 Jahren.