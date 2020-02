Die Heuschreckenplage in Ostafrika weitet sich aus und hat inzwischen Uganda erreicht.

Von Kenia aus seien die ersten Insektenschwärme ins Land gekommen, teilte ein Behördensprecher der ugandischen Grenzregion Karamoja mit. Die Regierung in der Hauptstadt Kampala berief eine Notfallsitzung ein.



Somalia hatte bereits Anfang Februar wegen der Heuschreckenplage den Notstand ausgerufen. Die massenhafte Vermehrung der Wüstenheuschrecken bedroht die ohnehin instabile Versorgungslage in dem Land. Auch Kenia und Äthiopien sind von der Plage betroffen.



Die Wüstenheuschrecken vermehren sich laut der UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft dank der derzeitigen Wetterbedingungen in der Region mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit. Nach UNO-Angaben können sie bis zu 150 Kilometer am Tag zurücklegen und in ihrem Drang zu fressen und sich zu vermehren ganze Landstriche verwüsten.