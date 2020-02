Die Heuschreckenplage in Ostafrika weitet sich aus.

Inzwischen überziehen die Insekten Landstriche in neun ostafrikanischen Ländern. Am Dienstag erreichten sie auch Teile des Südsudans.



Da die Wüstenheuschrecken Teile der Ernte zerstören, bedroht die Plage nach Angaben der UNO die Nahrungsmittelversorgung von 13 Millionen Menschen. Im Südsudan sei die Bevölkerung, deren Ernährung zum Teil ohnehin nicht gesichert sei, besonders gefährdet.

Flugzeuge und Pestizide fehlen

Uganda setzt im Kampf gegen die Wüstenheuschrecken nun die Armee ein. 2.000 Soldaten wurden in die betroffenen Gebiete im Osten des Landes verlegt. Wie die Zeitung "The East African" berichtete, hat Uganda zwei Flugzeuge angeschafft, um die Schwärme mit Pestiziden aus der Luft zu bekämpfen. Dies ist Experten zufolge die einzige wirksame Gegenmaßnahme. Allerdings fehlen laut UNO und örtlichen Behörden sowohl Flugzeuge als auch Pestizide in der Region.



Nach UNO-Angaben werden 76 Millionen US-Dollar benötigt, um die Heuschreckenplage wirksam zu bekämpfen. US-Außenminister Pompeo hat bei einem Besuch in Äthiopien 8 Millionen Dollar Hilfe zugesagt.



Die Heuschrecken-Schwärme sind laut Fachleuten so groß wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Inzwischen warnt die UNO vor einer zweiten Plage in Ostafrika, da die Insekten entlang ihres Weges Eier gelegt haben. Nach Einschätzung der afrikanischen Entwicklungsorganisation IGAD werden daraus zwischen März und April neue Heuschrecken schlüpfen.