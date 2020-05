In Burundi hat die Wahl eines neuen Staatsoberhaupts begonnen.

Die Einwohner des ostafrikanischen Landes bestimmen den Nachfolger des bisherigen Präsidenten Nkurunziza, der nach 15 Jahren an der Macht sein Amt abgibt. Für die Regierungspartei tritt stattdessen der General Ndayishimiye an.

In Burundi wird heute auch ein neues Parlament gewählt.



Internationale Wahlbeobachter sind bei der Abstimmung nicht zugelassen. Die Regierung von Burundi wurde zuletzt dafür kritisiert, die Gefahren durch die Corona-Pandemie nicht ernst genug zu nehmen. Ein Expertenteam der Weltgesundheitsorganisation wurde in der vergangenen Woche des Landes verwiesen.