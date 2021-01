Die US-Armee hat ihre Truppen aus dem Bürgerkriegsland Somalia vollständig abgezogen.

Ein Militärsprecher sagte, die Soldaten seien in andere afrikanische Länder verlegt worden. Man arbeite aber im Kampf gegen die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab weiter mit somalischen Sicherheitskräften zusammen. Zuletzt waren geschätzt 700 US-Soldaten in Somalia stationiert. Ihr Abzug ist eine der letzten Maßnahmen des scheidenden Präsidenten Trump.



Al Shabaab kontrolliert in Somalia weite Teile des Landes und verübt immer wieder Anschläge. Heute wurden bei einem Überfall auf einen Militärkonvoi im Süden Somalias nach Regierungsangaben fünf Soldaten und vier Terroristen getötet.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.