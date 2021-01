Unter erheblichen Sicherheitsvorkehrungen haben in Uganda Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattgefunden.

Der Staatschef des ostafrikanischen Landes, Museveni, bewarb sich um eine sechste Amtszeit. Ihm wird vorgeworfen, über die Jahre immer autokratischer regiert zu haben. Als stärkster Herausforderer galt der Abgeordnete und Musiker Bobi Wine. Die Ergebnisse der Abstimmung werden innerhalb der nächsten zwei Tage erwartet.



Im Wahlkampf hatte Wine Zweifel geäußert, dass die Wahl frei und fair ablaufen würde. Nach seiner Stimmabgabe sagte Museveni, er werde das Wahlergebnis akzeptieren, wenn es keine Unregelmäßigkeiten gegeben habe. In den vergangenen Wochen war es zu zahlreichen Festnahmen von Oppositionspolitikern sowie Toten bei Demonstrationen gekommen. In der Hauptstadt Kampala war heute ein großes Aufgebot an Polizei und Militär im Einsatz. Bereits gestern Abend schränkten die Behörden das Internet weitgehend ein.

