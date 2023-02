Demokratische Republik Kongo

Aufgrund der Unruhen in der Demokratischen Republik Kongo sind viele Menschen auf der Flucht. (imago / Xinhua / Zanem Nety Zaidi)

Die bewaffneten Gruppen seien aufgerufen, den Dialog aufzunehmen und am politischen Prozess teilzunehmen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung nach einer Krisensitzung der Ostafrikanischen Gemeinschaft in Burundi. Die Rebellen sollten sich zudem aus den besetzten Städten zurückziehen. Nur so könnten die Spannungen in der Demokatischen Republik Kongo abgebaut werden.

Die Zusammenkunft der Organisation fand in einer zunehmend aufgeheizten Stimmung zwischen der Demokratischen Republik Kongo und deren Nachbar Ruanda statt. Die Regierung in Kigali steht im Verdacht, Rebellen der Miliz M23 im Ostkongo zu finanzieren und mit Waffen auszurüsten. Ruandas Präsident Kagame wies die Vorwürfe wiederholt zurück.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.