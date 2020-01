Ostasiatische Schlagwerkerinnen Tempelglocke und Donnerblech

Eine Reihe hochkarätiger ostasiatischer Schlagzeugerinnen mischt mit in der Szene der neuen Musik in Deutschland. Was bewegt sie, was bewirken sie? Verändern sie das Schlagwerkspiel und das Verständnis davon? Und welche Rolle spielen ihre kulturellen Wurzeln dabei?

Von Egbert Hiller

