US-Spezialkräfte bilden einem Medienbericht zufolge Truppen in Taiwan aus.

Wie das "Wall Street Journal" berichtet, sollen rund zwei Dutzend US-Soldaten seit mehr als einem Jahr taiwanische Armee- und Marineangehörige trainieren. Die Verteidigungsministerien beider Länder stritten die Informationen nicht ab, wollten sie aber auch nicht bestätigen.



Taiwan wirft China vor, durch militärische Provokationen den Frieden in der Region zu gefährden. In den vergangenen Tagen war das chinesische Militär mit Flugzeugen immer wieder in die von Taiwan überwachte Luftverteidigungszone eingedrungen.

