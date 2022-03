Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider. (dpa/Bodo Schackow)

Der SPD-Politiker sagte im Deutschlandfunk, es sei sensationell, wenn sich ein Weltkonzern wie Intel in Magdeburg ansiedele. Das Projekt werde die wirtschaftsgeographische Landkarte Deutschlands verändern. Zwar würden auch einige Arbeitskräfte von außerhalb kommen müssen, dennoch sei es für die Region positiv, keine Einwohner mehr zu verlieren, sondern neue zu gewinnen.

Intel hatte angekündigt, künftig in Magdeburg Halbleiter herzustellen. Dadurch soll nach Konzernangaben die steigende Nachfrage bedient werden. Der Chipkonzern will 17 Milliarden Euro in Sachsen-Anhalt investieren.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.