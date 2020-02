Nach dem Eklat um die Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen tritt der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, der CDU-Politiker Christian Hirte, zurück. Er habe nach einem Gespräch mit Kanzlerin Merkel "ihrer Anregung folgend" um seine Entlassung gebeten, teilte er mit. Der Christdemokrat, der auch stellvertretender Parteivorsitzender in Thüringen ist, hatte dem FDP-Politiker Kemmerich zu seiner umstrittenenen Wahl zum Ministerpräsidenten gratuliert.

Diese Entscheidung war mit den Stimmen der AfD zustande gekommen. Die SPD hatte daraufhin die Entlassung Hirtes gefordert.

Koalitionsausschuss berät über Vorgehen nach Thüringen-Wahl

In Berlin berät am Nachmittag der Koalitionsausschuss von Union und SPD über das weitere Vorgehen. Führende Sozialdemokraten kritisierten das Vorgehen der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer. SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte der "Stuttgarter Zeitung", die CDU-Chefin habe das Chaos noch größer gemacht. Die Christdemokraten sollten rasch für klare Verhältnisse in Thüringen sorgen.



Der ehemalige CDU-Generalsekretär Polenz erklärte im Deutschlandfunk, es sei das Problem des kompletten CDU-Präsidiums, dass die Forderung nach unmittelbaren Neuwahlen bei der Partei in Thüringen nicht durchgesetzt werden konnte. Polenz kritisierte - wie auch der Arbeitnehmerflügel der Christdemokraten - die konservative Gruppierung Werteunion.