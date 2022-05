Linkspartei: Ostbeauftragter Sören Pellmann (picture alliance/dpa)

der Ostbeauftragte der Linksfraktion im Bundestag, Pellmann, eine Überlebenschance für seine Partei.

Die ihr zugeschriebene Bedeutungslosigkeit habe die Linke noch nicht erreicht, sagte Pellmann der Deutschen Presse-Agentur. Die Partei sei in vier Landesregierungen und stabil in den Landtagen in Ostdeutschland vertreten. Dort gebe es auch starke Kreisverbände. Der Osten könne die Lebensversicherung für das Überleben der Linken bundesweit sein, betonte Pellmann. - Der Leipziger Bundestagsabgeordnete erwägt eine Kandidatur für den Vorsitz seiner Partei. - In Nordrhein-Westfalen erzielte die Linke 2,1 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.