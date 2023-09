33 Jahre nach der Wiedervereinigung

Carsten Schneider, Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland, bei der Präsentation seines Berichts für 2022 (Archiv) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Wie vorab daraus bekannt wurde, gleichen sich die wirtschaftlichen Bedingungen weiter an, wobei die Wirtschaftskraft im Osten immer noch geringer ist als im Westen. So lag das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner 2022 in Ostdeutschland bei 79 Prozent des Wertes im Westen. Der durchschnittliche Jahresbruttolohn im Osten lag 2022 bei gut 34.800 Euro, das entspricht etwa 86 Prozent des Westniveaus. Am 3. Oktober jährt sich die formale Wiedervereinigung Deutschlands zum 33. Mal.

