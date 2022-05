Umverteilung

Carsten Schneider SPD, Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland (imago images/Martin Müller)

Eigentum zu bilden sei für einen Großteil der Bevölkerung vor allem in den Metropolen nicht mehr möglich, sagte der SPD-Politiker der "Funke-Mediengruppe". Die Ungleichheit wachse von Generation zu Generation, und wer nichts habe, könne nur schwer etwas zurücklegen und ein Vermögen aufbauen. Zur Finanzierung sprach sich Schneider für eine Erhöhung Erbschaftssteuer für die oberen zehn Prozent in Deutschland aus. Bislang würden Millionen-Erbschaften hierzulande zu gering besteuert. Man laufe Gefahr, dass sich eine - so der Ostbeauftragte wörtlich - "Rentiers-Gesellschaft" bilde, die von Erbschaften lebe und sich von der normalen Arbeitsgesellschaft abkoppele.

Ein Grunderbe wäre aus seiner Sicht ein interessantes Instrument, um diese Entwicklung aufzuhalten und die Startchancen ins Berufsleben etwas gerechter zu gestalten.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.