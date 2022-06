Nur 3,5 Prozent der bundesweiten Elitejobs sind mit Ostdeutschen besetzt. (dpa / picture alliance / Jan Woitas)

Einer Studie zufolge sind bundesdeutsche Elitepositionen lediglich zu 3,5 Prozent mit Ostdeutschen besetzt. In den fünf ostdeutschen Bundesländern selbst ist ihr Anteil seit 2016 insgesamt nur leicht von 23 auf 26 Prozent gestiegen - in einzelnen Bereichen aber sogar gesunken.

Die Untersuchung mit dem Titel "Der lange Weg nach oben" wurde von der Universität Leipzig und dem Sender MDR veröffentlicht. Darin gilt als Ostdeutscher, wer in der DDR oder nach der Vereinigung im Osten sozialisiert wurde, also bis zum Erwachsenenalter überwiegend dort gelebt hat. In den ostdeutschen Ländern gelten 87 Prozent aller Bewohner als ostdeutsch; bundesweit sind es 17 Prozent.

