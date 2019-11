Klimaaktivisten wollen heute in den ostdeutschen Kohlerevieren für einen sofortigen Ausstieg aus der Braunkohle-Verstromung demonstrieren.

Das Bündnis "Ende Gelände" hat angekündigt, in der Lausitz Tagebau-Gelände und Kraftwerke zu blockieren. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot aus mehreren Bundesländern im Einsatz. Auch die Bewegung "Fridays for Future" will in der Region demonstrieren. Im Leipziger Kohlerevier soll es ebenfalls Blockadeaktionen und Kundgebungen geben.



Eine für heute in Boxberg in der Oberlausitz geplante Kundgebung von "Ende Gelände" muss ins rund 15 Kilometer entfernte Weißwasser verlegt werden. Das Verwaltungsgericht Dresden bestätigte gestern abend Verfügungen der örtlichen Behörden, die Versammlungen in der Nähe von Tagebau und Kraftwerken verboten hatten.