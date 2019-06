Die Unternehmensberaterin und Freie Wähler-Politikerin Hermenau hat ein Umdenken in der Sanktionspolitik gegen Russland gefordert.

Sie könne nicht erkennen, wo der Vorteil sein solle, sich von Russland abzuschotten, sagte sie im Deutschlandfunk. Die Mittelständler, gerade im Chemnitzer Raum, hätten stark unter den Sanktionen gegen Russland gelitten. Hier müsse man zur Normalität zurückkehren. Hermenau, die auch den Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft vertritt, betonte, eine harte Haltung könne man nur durchziehen, wenn sie für alle gelte. Da müsste man auch die Türkei in den Fokus nehmen, wo der Freistaat Bayern viel Geld investiert habe.

Hardt (CDU) rechnet mit Verlängerung der Sanktionen

Zuletzt hatte der sächsische Ministerpräsident Kretschmer ein Ende der Wirtschaftssanktionen gegen Russland gefordert und damit eine Kontroverse ausgelöst. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Hardt, wies den Vorstoß zurück. Russland habe mit der Besetzung der Krim und in der Ost-Ukraine Völkerrecht gebrochen, deshalb seien die Sanktionen verhängt worden, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Moskau müsse sein Vorgehen ändern. Leider habe sich in letzter Zeit die russische Position verhärtet, deshalb gehe er von einer Verlängerung der EU-Sanktionen um weitere sechs Monate aus, meinte Hardt.



Bundesinnenminister Seehofer forderte eine Debatte über die unterschiedlichen Positionen zu Russland. Der CSU-Politiker sagte der "Bild"-Zeitung, 30 Jahre nach dem Fall der Mauer könne man feststellen, dass es in der Bevölkerung der ostdeutschen Bundesländer eine andere Sicht auf Russland gebe als in den westdeutschen. Damit müsse man sich ernsthaft und unaufgeregt befassen.