Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen. (picture alliance/dpa | Fabian Sommer)

Der CDU-Politiker sagte zum Auftakt der Ministerpräsidenten-Konferenz der ostdeutschen Bundesländer auf der Insel Riems, vieles, was man höre, auch mit Tankrabatt, erinnere an Planwirtschaft. Und es werde am Ende genauso enden: teuer und mit einem wirtschaftlichen Fiasko. Kretschmer sprach sich dafür aus, angesichts des angestrebten Verzichts auf russische Energielieferungen über Atomkraft zu diskutieren.

Die Energiesicherheit und die steigenden Preise sind wichtige Themen der Konferenz. Am Nachmittag wird Bundeskanzler Scholz sprechen.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.