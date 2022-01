Ostdeutsche Studenten suchen häufig Jobs in anderen Bundesländern. (Archivbild) (imageBROKER)

Von der Abwanderung betroffen seien vor allem Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt, heißt es in einer Untersuchung der Universität Maastricht in Zusammenarbeit mit einem Arbeitsvermittlungsportals. So liege in Sachsen-Anhalt der sogenannte Abwanderungs-Saldo bei gut 63 Prozent. Von 1.000 Absolventen wollten rein rechnerisch nur 369 Jobanfänger in Sachsen-Anhalt bleiben.

Dagegen seien die Stadtstaaten Hamburg und Berlin bei qualifizierten Berufsanfängern besonders beliebt. Allerdings habe die Anziehungskraft der Metropolen wegen der stark steigenden Mieten zuletzt nachgelassen. An der Umfrage beteiligten sich bundesweit rund 22.000 Studierende und Absolventen.

