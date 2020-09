In Ostdeutschland sollen Konjunkturhilfen zur Abfederung der Corona-Krise gezielt für die Förderung von Technologie, Wissenschaft und Forschung eingesetzt werden.

Das teilte der Regierende Bürgermeister von Berlin, Müller, nach einem Treffen der ostdeutschen Regierungschefs mit Bundesfinanzminister Scholz mit. Insbesondere EU-Hilfen sollten in diese Bereiche fließen. Scholz erklärte, insgesamt gehe es darum, weiter an gleichen Lebensverhältnissen in Ost und West zu arbeiten.



Im Streit um die Ostseepipeline Nord Stream 2 sprachen sich die ostdeutschen Ministerpräsidenten einstimmig für eine Fertigstellung aus. Das Projekt sei wichtig für die Energieversorgung der Zukunft in Deutschland und Europa, heißt es in einem entsprechenden Papier.

