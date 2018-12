Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff, CDU, schlägt eine Steuerreform vor, um die Wirtschaftskraft der ostdeutschen Bundesländer zu stärken.

Er sagte der Mitteldeutschen Zeitung, alle Unternehmen, die im Osten ihr Geld verdienten, sollten dort auch Gewerbesteuern bezahlen. Kommunen im Osten fehlten Steuereinnahmen, weil die Konzerne sie lediglich am Sitz der Zentrale in Westdeutschland entrichteten. Haseloff kündigte an, 2019 mit Bundesfinanzminister Scholz, SPD, eine Steuerreform anzugehen. Er betonte, anders werde die Ungleichheit zwischen Ost und West nicht zu überwinden sein.