Vor der online stattfindenden Ministerpräsidentenkonferenz Ost haben mehrere Regierungschefs eine Verbesserung der Lebensverhältnisse in Ostdeutschland gefordert.

Thüringens Ministerpräsident Ramelow sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die neuen Länder sollten bei der Verteilung von Bundesbehörden und -institutionen so lange bevorzugt werden, bis der bundesdeutsche Durchschnitt erreicht sei. Auch Sachsen-Anhalts Regierungschef Haseloff mahnte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe eine bessere Ost-West-Angleichung an. Bei der Rentenangleichung dürfe es bei der Abmilderung von Härtefällen keine erneuten Lücken geben. So müssten etwa auch Naturwissenschaftler und freischaffende bildende Künstler einbezogen werden.



Die sechs Ministerpräsidenten beraten wie jedes Jahr zunächst intern und im Anschluss auch mit Bundeskanzlerin Merkel und dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, Wanderwitz. Die Vorschläge für ein besseres Zusammenwachsen Deutschlands sollen nach der Bundestagswahl im September in die Koalitionsverhandlungen einfließen.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.