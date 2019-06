Politiker aus Ostdeutschland und Bayern haben die Entscheidung der Bundesregierung kritisiert, ein neues Batterieforschungszentrum in Münster in Westfalen zu errichten.

Der Bund will die Erforschung neuer Batterietechnologien mit 500 Millionen Euro fördern. Hinzu kommen Subventionen der Länder. Nordrhein-Westfalen hat bereits 200 Millionen Euro zugesichert.



Für das Forschungszentrum hatten sich auch Standorte in Süddeutschland, Niedersachsen und Sachsen beworben. Bayerns WIrtschaftsminmister Aiwanger (Freie Wähler) sagte, so lasse er sich nicht abfertigen. Er wolle einen Plan B für Bayern und Süddeutschland. Der Thüringer SPD-Bundestagsabgeordnete Schneider sagte dem MDR, die Entscheidung von Bundesforschungsministerin Karliczek (CDU) sei falsch und eine bewusste Ausgrenzung Ostdeutschlands. Thüringen habe sich nicht einmal bewerben dürfen.

Schwesig: "Karliczek muss sich um mehr kümmern als ihren Wahlkreis"

Sachsens Wissenschaftsministerin Stange (SPD) verwies darauf, dass die Bundesregierung immer wieder zugesichert habe, die ostdeutschen Länder stärker zu fördern. In diesem Sinne "wäre eine Entscheidung für Sachsen sehr nachvollziehbar gewesen". Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig warf Karliczek vor, ihren Wahlkreis zu bevorzugen. Die Bundesforschungsministerin stammt aus Ibbenbüren bei Münster.



Karliczek hatte die Entscheidung gestern bekannt gegeben. Sie räumte ein, dass die Wahl des Standortes für sie eine sensible Entscheidung gewesen sei. Sie habe sich aber aus der Diskussion über die sechs in Frage kommenden Bewerbungen bis zuletzt herausgehalten. Münster habe das beste Konzept vorgelegt. Bei fast gleichwertigen Vorschlägen habe letzlich auch das Recyclingkonzept den Ausschlag gegeben. Die Wiederverwertung soll in Ibbenbüren angesiedelt werden und dort eine Alternative zur mittlerweile eingestellten Steinkohleförderung werden.



Neben Münster werden auch die Wissenschaftsstandorte Ulm, Salzgitter, Karlsruhe und Augsburg beteiligt. Das Forschungsprojekt soll in drei Jahren starten. Ziel sei es, so Karliczek, bei der Entwicklung neuer Speichertechnologien vom Bau einzelner Teile bis zur Wiederverwertung von Batterien alles in Deutschland abzudecken.