Der Waldbrand auf dem Truppenübungsplatz bei Lübtheen in Südwest-Mecklenburg ist weitgehend gelöscht.

Der vor einer Woche ausgerufene Katastrophenalarm wurde aufgehoben. Das Feuer vernichtete nach Behördenangaben etwa 1.200 Hektar Wald. Es gilt damit als größter Waldbrand in der Nachkriegsgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Das Feuer in der Lieberoser Heide in Südbrandenburg konnte unter Kontrolle gebracht werden. Noch etwa 100 Hektar stehen in Flammen. Auch hier brach das Feuer auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz aus.



Die Löscharbeiten wurden durch hochgradige Munitionsbelastung des Gebiets erheblich erschwert. Feuerwehrleute konnten wegen detonierender Sprengkörper nicht zum Brandherd vordringen. Sie mussten vom Rand her ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Dörfer unterbinden.