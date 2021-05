Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Wanderwitz, sieht bei Menschen in Ostdeutschland eine stärkere Neigung zur Wahl rechtsradikaler Parteien als im Westen.

Ein Teil der Bevölkerung habe gefestigte nichtdemokratische Ansichten, sagte der CDU-Politiker in einem Podcast der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Man habe es im Osten mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form - Zitat - "diktatursozialisiert" seien, so dass sie auch über dreißig Jahre nach der Einheit nicht in der Demokratie angekommen seien. Mit Blick auf die AfD fügte der Ostbeauftragte hinzu, von deren Wählern sei nach seiner Einschätzung lediglich ein geringer Teil "potenziell rückholbar". An dieser Stelle bleibe nur Bildungsarbeit und das Hoffen auf die nächste Generation.



Weiter erklärte Wanderwitz, seine CDU dürfe sich nicht von der AfD treiben lassen und müsse sich auf den politischen Wettbewerb mit anderen Parteien fokussieren.

