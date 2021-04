Bayerns Ministerpräsident Söder fordert ein politisches Nachdenken über die Coronakrise hinaus.

Als Beispiel nennt der CSU-Vorsitzende in seiner auszugsweise vorab veröffentlichten Osteransprache den Klima- und Umweltschutz. Auch für sein Bundesland gebe es da noch viele Herausforderungen. In diesem Zusammenhang kündigt Söder für Bayern eine "Pflicht von Photovoltaik auf den Dächern" und eine Erneuerung von Windrädern an. Zudem müsse mehr auf nachwachsende Rohstoffe wie etwa Holz gesetzt werden als auf Plastik oder Beton. Auch müsse genügend sauberes Wasser verfügbar sein. Söder betonte, Wirtschaft und Nachhaltigkeit sollten auf Dauer zu einer Art "Clean Economy" verbunden werden. Beides zusammen sei die Zukunft.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.