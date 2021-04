Bundespräsident Steinmeier hat die Menschen in Deutschland zum Zusammenhalt im Kampf gegen die Corona-Pandemie aufgerufen.

In seiner Osteransprache sagte Steinmeier wörtlich "Raufen wir uns alle zusammen!" und "Holen wir raus, was in uns steckt!". Es gehe nicht darum, sich über andere oder "die da oben" zu empören, sondern zu zeigen, dass "es geht, wenn alle ihren Teil tun".



Zugleich zeigte der Bundespräsident Verständnis für Enttäuschung und Ohnmacht vieler Bürgerinnen und Bürger. Bei manchen gehe es im Lockdown längst nicht nur um verlorenes Einkommen, sondern um die blanke Existenz. Zudem habe es Fehler gegeben, etwa beim Testen, beim Impfen und bei digitalen Lösungen.



Steinmeier warb trotz der Rückschläge weiter um Vertrauen in den demokratischen Staat. Die nächsten Wochen forderten von den Menschen noch einmal herbe Einschränkungen, sie dürften aber auch von der Politik viel verlangen.



Die Rede des Bundespräsidenten wird am Abend im Fernsehen ausgestrahlt.

