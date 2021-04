Papst Franziskus hat angesichts der Corona-Krise ein Ende von bewaffneten Konflikten angemahnt.

In seiner Osterbotschaft sagte er, die Pandemie habe die wirtschaftlichen und sozialen Krisen vor allem für Arme noch verschärft. Trotzdem nähmen die bewaffneten Konflikte kein Ende. Stattdessen würden militärische Arsenale noch verstärkt. Das Oberhaupt der Katholischen Kirche nannte die Situation im Jemen eine der schlimmsten humanitären Krisen der vergangenen Jahrzehnte. Dieser Krieg sei von einem skandalösen Schweigen umhüllt. Zudem verwies der Papst auf Konflikte in Syrien, Berg-Karabach, der äthiopischen Region Tigray sowie zwischen Israelis und Palästinensern. Mit Gottes Hilfe sei es möglich, die Mentalität des Krieges zu überwinden, sagte er. Franziskus mahnte zudem eine gerechte Verteilung der Corona-Impfstoffe an.



Am Mittag spendete der Papst den traditionellen Segen "Urbi et Orbi". Wegen der Corona-Pandemie fand die Zeremonie nur vor rund 200 Personen statt. Gläubige konnten den Segensspruch weltweit per Livestream verfolgen.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.