Christliche Pilger zur Osterfeier in der Grabeskirche in Jerusalem (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Mike Ruane)

In der Grabeskirche kamen am frühen Morgen Christen aus aller Welt zusammen. Der Lateinische Patriarch von Jerusalem leitete die Feier der Auferstehung Christi. In der Grabeskirche wird die katholische Osternacht jedes Jahr bereits am frühen Samstagmorgen gefeiert. Gestern hatten in der Altstadt von Jerusalem unter hohen Sicherheitsvorkehrungen die traditionellen Kreuzwegprozessionen stattgefunden.

Auch in Rom nahmen gestern tausende Menschen an der Kreuzwegprozession teil. Diese fand erstmals ohne Papst Franziskus statt. Der Vatikan teilte mit, das Kirchenoberhaupt verzichte wegen der Kälte auf die Teilnahme. Morgen wird Franziskus aller Voraussicht nach die Ostermesse auf dem Petersplatz leiten und den Segen "Urbi et Orbi" - der Stadt und dem Erdkreis - spenden.

