Trotz aller Appelle zum Reiseverzicht sind zu Beginn der Osterferien tausende Urlauber nach Mallorca geflogen.

Gestern kamen 60 Flugzeuge aus Deutschland in der Inselhauptstadt Palma an, weitere 70 wurden nach Angaben des Flughafens für heute erwartet. Die Autobahnen in Deutschland blieben dagegen ziemlich leer, wie der ADAC mitteilte. Auch bei der Deutschen Bahn war keine Reisewelle zu spüren. Der Fernverkehr liege auf dem niedrigen Niveau der letzten Wochen, sagte eine Sprecherin. Anders als auf Mallorca sind in Deutschland Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze für Touristen geschlossen.



Die Bundesregierung hatte die spanische Insel Mitte März von der Liste der Risikogebiete gestrichen. Ab Dienstag muss allerdings jeder aus dem Ausland einreisende Flugpassagier einen negativen Corona-Test vorweisen.

