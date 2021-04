Osterfeuer am Himmel Sterne brennen fast ewig

In diesem Jahr gibt es kaum Osterfeuer am Boden – dafür springen morgen die himmlischen Lichter ein und sorgen für etwas Glanz und innere Wärme. Und die Feuer am Firmament brennen nicht nur ein paar Stunden: Sterne leuchten für Millionen, wenn nicht gar etliche Milliarden Jahre.

Von Dirk Lorenzen

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek