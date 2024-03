Demonstrationen

Teilnehmer des Ostermarschs 2023 in Berlin (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Statt einer neuen Kriegsrhetorik brauche es eine Entspannungspolitik, vertrauensbildende Maßnahmen zwischen der NATO und Russland sowie die Anbahnung neuer Rüstungskontrollabkommen, sagte der Sprecher des Ostermarschs Rhein-Ruhr, Schramm, in Essen. Die Sprecherin der Friedenskoordination Berlin, Kausch, erklärte, wie der Ukraine-Konflikt müsse auch der Nahostkonflikt auf Verhandlungsbasis beendet werden.

Der dreitägige Ostermarsch Rhein-Ruhr, einer der bundesweit größten, startet am Samstag in Duisburg und endet am Ostermontag in Dortmund. Zum traditionellen Berliner Ostermarsch unter dem Motto "Kriegstüchtig - nie wieder" werden für Samstag rund 6.000 Teilnehmer erwartet.

