Bei den Ostermärschen sind Aufrufe zu Waffenlieferungen nicht willkommen. (picture alliance/greatif/Florian Gaul)

Veranstaltungen gibt es unter anderem in Essen, Neuruppin und Frankfurt/Oder. Seit Donnerstag gehen in zahlreichen Städten Menschen für Frieden und Abrüstung auf die Straße. Nach Angaben von Kristian Golla vom Netzwerk Friedenskooperative in Bonn waren dies biislang bereits mehrere zehntausend. Die Menschen protestieren in diesem Jahr insbesondere gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, kritisieren aber auch Aufrüstung, Waffenlieferungen und die Atomkraft.

Debatte über Haltung der Friedensbewegung

Derweil geht die Debatte über deutsche Waffenlieferungen in die Ukraine weiter - auch in den Kirchen. Die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich, sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks , das Selbstverteidigungsrecht Kiews sei unbestritten. Damit seien auch Waffenlieferungen gerechtfertigt. Zugleich verwies sie darauf, dass die christliche Friedensethik nun vor Diskussionen stehe.

Ähnlich äußerte sich die ehemalige EKD-Vorsitzende Käßmann: Mehr Waffenlieferungen würden auch aus ihrer Sicht nicht zu einem Ende des Krieges führen. Im Gegenteil: Er könnte sogar weiter eskalieren. Käßmann verteidigte in diesem Zusammenhang die Ostermärsche der Friedensbewegung in Deutschland. Es sei nicht gerecht, Menschen, die sich seit Jahrzehnten für Frieden einsetzten, vorzuwerfen, sie stünden auf der Seite Russlands, sagte die Theologin dem Sender NDR Info.

Thierse: "Pazifismus auf Kosten anderer"

Vizekanzler Habeck hingegen forderte die Teilnehmenden der Ostermärsche in Deutschland zu einer klaren Botschaft an Russland auf. Frieden könne es nur geben, wenn Putin seinen Angriffskrieg stoppe, betonte der Grünenpolitiker.

Der frühere Bundestagspräsident Thierse warnte vor Pazifismus auf Kosten anderer. Das Motto der Ostermärsche "Frieden schaffen ohne Waffen" sei aktuell eine Arroganz gegenüber den Menschen in der Ukraine, so der SPD-Politiker. Der FDP-Politiker Lambsdorff bezeichnete die Organisatoren der traditionellen Ostermärsche als Interessenvertreter der russischen Position.

Der Sprecher des Netzwerks Friedenskooperative, Golla, sprach angesichts dieser Äußerungen von Polemik und betonte, in den Aufrufen zu den Ostermärschen werde der russische Angriffskrieg als völkerrechtswidriges Verbrechen verurteilt.

"Außenpolitik ist kein 'Harry Potter' auf der Weltbühne"

Ingar Solty, Referent für Friedens- und Sicherheitspolitik am Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung, warf im Deutschlandfunk Grünen und Linken einen Verlust realistischer Außenpolitik vor. Die Politiker verwechselten die Außenpolitik mit "Herr der Ringe" oder "Harry Potter" auf der Weltbühne. "Außenpolitik ist das Austarieren von wechselseitigen Interessen", sagte Solty, "nicht das Verteilen von Haltungsnoten." Dazu gehörten auch die Sicherheitsinteressen aller osteuropäischer Staaten. Die Linke habe dagegen immer einen Einschluss Russlands gefordert. "Das fällt uns jetzt auf die Füße."

Soltys Ansicht nach muss Russland die Möglichkeit gegeben werden, "gesichtswahrend" aus dem Ukraine-Krieg zu kommen. Die russische Regierung müsse zurück an den Verhandlungstisch gezwungen werden. "Es muss ohne Waffen für die Ukraine gehen, sonst wird das Blutvergießen über Jahre dauern, mit vielleicht millionen Toten."

Die Ostermärsche enden am morgigen Montag. Bis dahin könnten nach Einschätzung der Organisatoren insgesamt mehrere zehntausend Menschen an den bundesweiten Friedenskundgebungen teilgenommen haben.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.